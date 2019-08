Zuletzt gab es in Tirol an nur drei Tagen ebenso viele Fahrerflucht-Unfälle. Am vergangenen Freitag machten sich zunächst Unbekannte aus dem Staub, nachdem sie in Innsbruck einen Crash mit Blechschaden verursacht hatten. Bei einer Fahndung konnte der gesuchte Wagen parkend aufgefunden werden – und schließlich auch ein verdächtiges Duo (19, 23). Die Burschen, die keinen Führerschein besitzen, gaben letztlich zu, den Pkw gelenkt zu haben. Als wäre das nicht schon genug, war der Jüngere laut Polizei durch Alkohol, Drogen und auch Medikamente beeinträchtigt.