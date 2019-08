Mit City4U zu „Ad Astra - Zu den Sternen“

Film-Fans haben jede Menge Grund zur Freude: „Ad Astra - Zu den Sternen“ mit Brad Pitt startet am 20. September in den heimischen Kinos. In dem Science-Fiction-Thriller reist der Schauspieler als leicht autistischer NASA-Raumfahrt-Ingenieur Roy McBride an den äußersten Rand des Sonnensystems, um seinen vermissten Vater zu finden und ein Rätsel zu lösen, das das Überleben auf unserem Planeten bedroht. Auf seiner Reise enthüllt er Geheimnisse, die die menschliche Existenz und unseren Platz im Universum in Frage stellen.