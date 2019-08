Ehemann der Ärztin angezeigt

Und auch ihrem Ehemann droht Ärger. „Wir haben bei der Staatsanwaltschaft Steyr eine Anzeige wegen Cyber-Mobbings erstattet“, so Jurist Huber. Der Ehemann soll in sozialen Medien, per E-Mail und auch in Telefonaten über Monate hinweg „massiv die Ehre des Ärztezentrum-Managers angegriffen haben“. Der Mann, für den so wie für seine Frau die Unschuldsvermutung gilt, war nicht im Ärztezentrum beschäftigt.