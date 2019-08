In seiner Funktion als ÖSV-Vizepräsident nahm Michi Walchhofer auch zur Lage um Marcel Hirscher Stellung: „Ich gehe davon aus, dass er weiterfährt. Angesichts der Herumwarterei bin ich mir aber auch nicht mehr ganz so sicher.“ Die Hirscher-Pressekonferenz am Mittwoch soll übrigens vom Ski-Experten und -Spaßvogel Marco Büchel moderiert werden.