Mit dem Ausbau der Garage entstehen 650 zusätzliche Stellplätze - der Parkplatz am Kai (95 Plätze) werde damit obsolet, argumentiert der Stadt-Vize. Der wird überwiegend von Touristen benutzt, wie bei einem „Krone“-Lokalaugenschein ein Blick auf die Kennzeichen verrät. „Die Touristenautos wollen wir so oder so zum Parken aus der Stadt lotsen“, sagt Auinger.