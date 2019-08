Noch an der Unfallstelle gestorben

Der 37-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der zweite Mann hatte sich in unmittelbarer Nähe befunden und erlitt durch den Blitzeinschlag Verletzungen unbestimmten Grades. Er konnte noch selbstständig zur Seethalerhütte absteigen und die Verständigung der Rettungskräfte veranlassen.