Im motornahen Kat können die Abgastemperaturen allerdings auch 500 Grad übersteigen. Dann steigen auch die Stickoxidwerte in den Abgasen. Beim Twindosing hingegen werden in einem zweiten Kat im Fahrzeugunterboden ein weiteres Mal per Adblue noch übrige Stickoxide konvertiert. Die hier ankommende Verbrennerluft ist bereits um bis zu 100 Grad abgekühlt, was hohe Konvertierungsraten selbst dann garantiert, wenn motornah die Abgastemperatur über 500 Grad steigt.