Titelverteidiger Liverpool, Italiens Vizemeister SSC Napoli und Belgiens Meister KRC Genk sind die Gegner von RB Salzburg. Doch wie sehen die anderen Gruppen aus? Die am Donnerstag in Monaco vorgenommene Auslosung der Gruppenphase in der Champions League hat einen hochkarätig besetzten Pool gebracht. Der FC Barcelona, Borussia Dortmund und Inter Mailand mit Valentino Lazaro wurden in Gruppe F gezogen, für das nach zwölfjähriger Pause wieder in der „Königsklasse“ vertretene Slavia Prag dürfte da nicht viel zu holen sein.