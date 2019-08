Eine Kaltfront ist am Donnerstag von Westen her über Österreich gezogen und hat uns aufgrund einer sogenannten Konvergenzzone - ein Bereich der Atmosphäre, in dem Luft großflächig aufsteigt - am Nachmittag und bis in die Nachtstunden Gewitter, Hagel und Starkregen beschert. In Wien und Niederösterreich bestand höchste Unwettergefahr, auch Teile des Burgenlandes, Oberösterreichs, der Steiermark und Kärntens waren betroffen. Zahlreiche Feuerwehren waren im Dauereinsatz.