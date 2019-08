Die Schiffe HMS Terror und HMS Erebus gehörten zur Franklin-Expedition, die 1845 in Großbritannien aufbrach, um die Verbindung zwischen dem Atlantik und dem Pazifik zu finden. Im August desselben Jahres segelten sie in der kanadischen Baffin Bay an zwei Walfangbooten vorbei - und wurden danach nie wieder gesehen. Franklin war 1847 während der Expedition gestorben. Nachdem seine Schiffe HMS Erebus und HMS Terror im Eis eingeschlossen wurden, machten sich die letzten der einst 130 Männer zu Fuß auf dem Weg. Keiner kam durch.