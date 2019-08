Aufregung nach dem Strahlen-Alarm an der Volksschule Salzburg-Aigen. Dort wurde ja eine - ungefährliche - Cäsium-Belastung am Dach gemessen. Jetzt prüft die Stadt weitere mögliche Strahlendächer. Es war nicht der erste Vorfall: In der Vergangenheit wurden kontaminierte Gesteinsproben aus 13 hiesigen Schulen entfernt.