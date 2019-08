18 Grad Celsius Lufttemperatur waren vier Männern und einer Frau wohl noch zu heiß. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01.30 Uhr sprang die Gruppe deswegen in den Marienbrunnen am Salzburger Anton-Neumayr-Platz. Nachbarn, die sich durch die Lautstärke gestört fühlten, riefen daraufhin bei der Polizei an.