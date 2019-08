Sexuelle Belästigung in Japan an der Tagesordnung

Grapsch-Vorfälle sind in Japan an der Tagesordnung: Etwa 30 Prozent der erfassten Fälle werden nach Angaben der Polizei in Tokio während der Rushhour in den überfüllten U-Bahnen am frühen Morgen verzeichnet. Das Problem ist sogar so groß, dass es einen eigenen Wort dafür gibt: „Chikan“, was sexuelle Belästigung durch Grapschen - vor allem in Menschenmengen wie Pendlerzügen - bedeutet.