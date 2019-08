Bislang wehrte sich das Bundesdenkmalamt gegen eine erklärende Hinweistafel. Zu viele Schilder würden den Platz entwerten, so das Argument. Am Mittwoch unternahm die Stadt nach zwei „Krone“-Berichten einen neuen Anlauf: „Es war ein gutes Gespräch“, so Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), der sich eine mehrsprachige Hinweistafel wünscht und die derzeitige Pietätlosigkeit nicht einfach hinnehmen will.