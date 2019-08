Der Mann und seine Kollegen schreiten ein, ein zweiter Nordafrikaner führt offenbar zu weiterem Chaos. „Es war alles ein ‘mords G’stack’ und eine Schreierei“, beschreibt einer der Angeklagten (40) die Situation. Zwei MÜG-Mitarbeiter fixieren einen der Nordafrikaner – ein Dritter übt an ihm einen „Stopptritt“ aus, den er beim Heer gelernt hatte. Ein Tritt in die Magengegend also, der dazu führen soll, dass das Gegenüber nach vorne kippt und fixiert werden kann. Einzig, der Mann war schon fixiert. Außerdem wurde einem der Streithähne Handschellen angelegt.