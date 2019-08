Betroffen sind die Fächer Englisch, Deutsch, Geografie und Sport. 600 Lehramtsstudenten müssen mindestens einen Tag pro Woche nach Salzburg fahren, um dort an den Lehrveranstaltungen teilzunehmen. „Allein die Öffi-Tickets kosten 30 Euro pro Tag“, kritisiert Matthias Hörzi, Studiengangsvertreter der Sekundarstufe an der Pädagogischen Hochschule OÖ. „Es ist eigentlich unglaublich, dass Oberösterreich keine vollwertige Lehrer-Ausbildung auf die Füße stellen kann. Dieser Mangel muss rasch beseitigt werden“, so SP-Bildungssprecherin Sabine Promberger.