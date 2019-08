Von wegen unbeschwerte Kindheit und Jugend – wer heute jung ist, steht oft mindestens so unter Druck wie ein Erwachsener. Laut einer Studie, die das SOS-Kinderdorf beim Institut für Jugendkulturforschung in Auftrag gegeben hat, fühlen sich 88 Prozent der 14- bis 18-Jährigen gestresst. 54 Prozent nennen Schule, Ausbildung und Arbeit als die größten Stressfaktoren. „Es ist wichtig, bei der Leistungsorientierung eine gute Balance zu finden“, mahnt Clemens Klingan, Geschäftsleiter der SOS-Kinderdörfer für Ober- und Niederösterreich. Eltern wollen natürlich, dass ihre Kinder gute Noten haben, doch der ständige Druck kann in den jungen Seelen Zukunftsängste auslösen. Laut der Kinderdorf-Studie haben 38 Prozent der Burschen und 53 Prozent aller Mädchen Angst, im Leben nichts zu erreichen.