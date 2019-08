„Ich habe in Kürze Geburtstag. Normalerweise meldet sich Julia immer an diesem Tag bei mir. Das bleibt meine Hoffnung. Das schönste Geschenk wäre, meine Tochter wohlbehalten in die Arme schließen zu können“, so die Mutter der vermissten Julia im Interview mit dem Online-Magazin „Algarve für Entdecker“.