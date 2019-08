90 Medaillen - die stolze Ausbeute von Läuferin Renata Hönisch (60) aus Traun, die bei insgesamt 37 Großereignissen in ihrem Leben kräftig abgeräumt hat. Jüngst holte sie bei den World Transplant Games in Newcastle (England) Silber und Bronze. „Es ist immer schön, Medaillen zu gewinnen. Aber der größte Sieg in meinem Leben war jener, gegen den Krebs“, erzählt sie im Interview.