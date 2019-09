Die Bildschirmauflösung von 3040 mal 1440 Pixel sorgt für eine scharfe Darstellung, wir empfanden sie im Test aber fast ein wenig übertrieben. Der Grund: Das menschliche Auge empfindet Bildschirme ab einer Pixeldichte von 300 dpi als so scharf, dass keine Pixel mehr erkennbar sind. Beim Note 10+ kommt man durch die hohe Auflösung aber auf eine Pixeldichte von fast 500 dpi, was sich im Grunde nur mehr bei der Nutzung als Display in einer Virtual-Reality-Brille bezahlt macht, aber durch die vielen zu berechnenden Bildpunkte zumindest in der Theorie zulasten der Akkulaufzeit geht. Das weiß auch Samsung selbst, weshalb das Display standardmäßig mit reduzierter Auflösung von 2280 mal 1080 Pixeln angesteuert wird.