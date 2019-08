Der Mädchenname „Alexa“ verliert in England und Wales zusehends an Popularität. Eltern benannten ihre Neugeborenen im Jahr 2018 weit seltener mit diesem Namen, als es noch im Jahr davor der Fall war, zeigt eine am Donnerstag präsentierte Statistik. Das Absinken könnte in Zusammenhang mit den sprachgesteuerten Amazon-Echo-Lautsprechern, die auf den Namen „Alexa“ hören, stehen.