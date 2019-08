„Vorbild für die Zukunft im Fußball“

„Liverpool ist ein Topgegner, der in allen Bereichen gut ist. Die Art und Weise, wie Liverpool spielt, ist super, das ist ein Vorbild für die Zukunft im Fußball“, sagte Marsch. Sein Team sei dem des CL-Siegers „ein bisschen ähnlich“. „Wir werden alles reinwerfen, was wir haben“, versprach der „Bullen“-Trainer. Er freut sich auf den Auftritt an der Anfield Road auch aus einem persönlichen Grund. „Es war das erste europäische Stadion, in dem ich in meinem Leben war. Ich war damals 14. Das Stadion ist supergeil“, gab Marsch Einblick.