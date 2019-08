„Feuer kostete Dutzenden Familien alles“

Die Ausbreitung der Flammen in Alaska konnte man bereits unter Kontrolle bringen, sagte der Einsatzleiter des Koordinierungszentrums, Brett Thomas. Der weit verbreitete Rauch und die verminderte Luftqualität seien jedoch an vielen Orten nach wie vor ein Problem. „Innerhalb kurzer Zeit haben diese Waldbrände bereits Dutzenden Familien in Alaska alles gekostet, was sie besitzen. Viele Häuser, persönliche Gegenstände und Geschäfte sind komplett verschwunden“, sagte Alaskas Gouverneur Mike J. Dunleavy.