Unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung - er leidet seit 20 Jahren an paranoider Schizophrenie - ist ein 49-jähriger Wiener am 18. Juni in einer Gemeindebau-Anlage im Bezirk Brigittenau mit einem Hammer auf einen Nachbarn losgegangen. „Er is‘ a super Mensch, wirklich toll. Aber was er in den letzten Jahren aufführt, is‘ net normal“, berichtete der Betroffene am Donnerstag am Landesgericht.