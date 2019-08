„Unsere Freundschaft, ein Leben, wir lassen uns nicht unterkriegen. Menschlichkeit wird siegen.“ So lautet eine Zeile vom Liedtext des neuen Wahlsongs von Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Mit einem passenden Musikvideo startet die SPÖ-Chefin morgen ihren Wahlkampfauftakt am Viktor-Adler-Markt mitten in Wien-Favoriten - am Stammplatz der FPÖ.