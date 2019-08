Keine Lust auf Fan-Kritik

Mittlerweile hat Khloe alle Kommentare neben der Reihe an Pics gelöscht, die Kommentarfunktion gesperrt. War die Kritik an ihrem Aussehen etwa zu viel für sie? Immerhin schoss die 35-Jährige erst kürzlich auch gegen jene Fans, die sich darüber wunderten, warum ihre Nase plötzlich schmaler wirkt als früher. „Kümmert euch um euren eigenen Scheiß!“, wetterte Khloe damals. „Steckt eure Nasen nicht in Angelegenheiten, die euch nichts angehen und erzählt Leuten keinen Mist!“