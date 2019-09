Alle Annehmlichkeiten für den besten Freund des Menschen

Als hundefreundliches Hotel hat man sich am Gut Brandlhof auf die Bedürfnisse von Bello, Herrchen und Frauchen eingestellt. Hundedecke, Futter- und Wasserschüssel werden selbstverständlich am Zimmer zur Verfügung gestellt, es gibt Willkommens-Leckerli, eine Hundedusche vor dem Haus, Sackerl-Spender am Hotelgelände sowie unzählige Möglichkeiten für Gassirunden ab der Hoteltüre. Pro Hund und Tag werden für den Aufenthalt 19 Euro berechnet - stolze zehn davon spenden Alexander Strobl und Birgit Maier an soziale Einrichtungen. Und die Summe, die von den Hotelgästen kommt, wurde vom Unternehmerpaar noch einmal kräftig aufgerundet. Beim Charity-Golfturnier zeigte auch Tierfreund und Moderator Christian Clerici seine Unterstützung.