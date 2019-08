Scharfe Kritik an abgetretener Regierung

Scharfe Kritik übte Meinl-Reisinger auch an der frühen ÖVP-FPÖ-Regierung. „Was wir gesehen haben, war Showpolitik, massiv viel ,Ich, Ich, Ich‘ und Ego-Show.“ Nun biete sich eine „Riesenchance auf eine neue Politik in Österreich“. Auf „Koalitionsspielchen“ wollte sie sich nicht einlassen. Auf die Frage, wie sie zu der Variante Rot-Grün-Pink stehe, der Grünen-Chef Werner Kogler nicht abgeneigt ist, meinte sie lediglich: „Diese Koalitionsvariante hat eine sehr geringe Chance.“ Auch ein Wahlziel nannte Meinl-Reisinger nicht.