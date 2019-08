Zu Weihnachten wollte er einen blutigen Massenmord an seiner Uni in High Point, US-Bundesstaat North Carolina, begehen - doch so weit kam es zum Glück nicht: Weil ein Mitstudent den 19-jährigen Paul A. Steber gemeldet hatte, konnte der Bursche am Dienstag in seinem Studentenwohnheim festgenommen werden. Zwei Waffen und Munition wurden sichergestellt. Der Bursche, der aus Boston in Massachusetts stammt, hatte die Uni in North Carolina ausgesucht, weil es dort einfacher gewesen sei, an Waffen zu kommen.