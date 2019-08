Mitfahrbankerl: Trampen für den Klimaschutz

An mehreren ausgesuchten Plätzen im Tullnerfeld oder Ternitz (Bezirk Neunkirchen) stehen spezielle Mitfahrbankerl. Erkennbar sind sie an der hellblauen Farbe. Daneben sind Richtungstafeln angebracht, mit denen angezeigt werden kann, in welche Richtung man will. Wenn man also von A nach B möchte, aber kein Auto zur Verfügung hat oder kein Bus mehr fährt, setzt man sich auf das Mitfahrbankerl und wartet, bis ein Auto stehen bleibt. Anschließend bespricht man, wohin man mitfahren möchte und los geht die Fahrt.