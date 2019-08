Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

Die Sommerferien sind fast zu Ende, der August ist an diesem Wochenende vorbei. Es ist also ein letztes Mal an der Zeit, nochmal so richtig Gas zu geben, bevor in der kommenden Woche die Temperaturen wieder sinken und der Ernst des Lebens wieder beginnt. Das kann man beim Gürtel Nightwalk, im Schikaneder oder beim Volksstimmefest.