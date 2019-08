„Jeder Euro ist gut investiert“

Die sinkende Zahl an Asylsuchenden bringt eine Entlastung auf anderer Seite: Die Wiener Flüchtlingsbetreuung hatte 26.370 Personen in ihrer Obhut, um 7180 Leute weniger als im Jahr davor. Demnach gingen die Kosten von 183 Millionen auf 138 Millionen Euro zurück. In allen anderen Bereichen (Behinderte Menschen, Leute mit Schulden) verzeichneten die 170 FSW-Organisationen leichte Kundenzuwächse. „Unser Budget ist moderat um 23,6 Millionen gestiegen“, so Fonds-Chefin Anita Bauer. „Jeder Euro, den wir für soziale Sicherheit ausgeben, ist gut investiert.“