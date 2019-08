Starten wird die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr am 15. März in Melbourne, enden wird sie am 29. November in Abu Dhabi. Das Vietnam-Rennen bei Hanoi ist für den 5. April terminiert, am 3. Mai wollen beim ersten Europa-Stopp in Zandvoort vor allem die Max-Verstappen-Fans auf ihre Kosten kommen. Zuletzt war die Formel 1 1985 im Heimatland des Red-Bull-Stars zu Gast gewesen.