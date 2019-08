Aggressivität wird online ausgelebt

Eine These, die von einer Studie der Uni Hamburg untermauert wird, in der es heißt: „Vermehrter Nachrichtenkonsum über soziale Medien geht mit Aggressivität und radikalen Meinungen einher. Beide Tendenzen leben die Deutschen auf Social-Media-Plattformen verstärkt aus.“ Wer sich viel in den sozialen Medien informiert und laufend polarisierende Themen vorgesetzt bekommt, neigt also eher zu Hass-Postings.