Schwache Recyclingquote bei kleinen Plastikflaschen

Das große Vorbild in dieser Hinsicht ist Deutschland. Dort wurde in den letzten 15 Jahren seit Einführung des Pfandsystems eine Quote von 90 Prozent erreicht. Knausz ist sich jedoch sicher, dass Österreich bis 2025 auch ohne ein solches System dieselbe Quote erreichen kann. „Ernüchternd“ nennt er die deutschen Zahlen jedoch, welche die Recyclingquote bei kleinen Plastikflaschen beschreiben: „Beim Außer-Haus-Konsum, zum Beispiel bei Events oder Konzerten, wo diese Flaschen eingesetzt werden, bringt das Pfandsystem auch nicht das, was es will.“