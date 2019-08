Überehrgeizige Eltern wollen ihren Nachwuchs von klein auf fördern. Welche Möglichkeiten der Förderung heißen Sie gut? Und was bringt eher weniger?

Gut sind Sport, Musik selber machen, Theater spielen und alles, was man mit den Händen machen kann, wie malen, zeichnen, basteln. Bildschirme schaden. Sinnesorgane bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sind, spricht man von verschiedenen Lerntypen: den auditiven, visuellen, kommunikativen und motorischen. Optimal ist, wenn man sich den Lernstoff über möglichst viele Sinneskanäle einprägt und verarbeitet. Denn je mehr Wahrnehmungsfelder im Gehirn beteiligt sind, desto mehr gedankliche Verknüpfungen können zu dem Lernstoff hergestellt werden. Das führt zu mehr Aufmerksamkeit und Lernerfolg.



Der visuelle Lerntyp paukt am effektivsten mithilfe bildlicher Veranschaulichung. Skizzen und Karteikarten für Vokabeln helfen ihm bei der Speicherung von Informationen im Langzeitgedächtnis. Der auditive Lerntyp muss im Unterricht das Thema schon mal gehört haben, um sich daran zu erinnern. Er macht daheim am besten aus dem Lernstoff einen Vortrag.



Für den kommunikativen Lerntyp ist der Austausch mit anderen sehr wichtig. Voraussetzung ist, den Inhalt für sich aufgeschrieben, gelesen und grob verstanden zu haben. Lernmaterialien zum Anfassen, Experimente oder praktische Arbeiten braucht hingegen der motorische Lerntyp. Auch er paukt gerne in Gruppen.



Die Idee vom lebenslangen Lernen ist kein Werbegag der Bildungsindustrie, sondern eine Besonderheit der Spezies Mensch. Es fällt einem mit steigendem Alter nur schwerer. Die Plastizität des Gehirns, die Veränderlichkeit von Nervenzellen, nimmt ab. Außerdem entwickelt das Gehirn mehr Widerstand gegen Neues, weil bestehendes Wissen gefährdet wird. Doch die gute Nachricht: Das Gehirn enthält keine Festplatte, die „voll“ werden kann.