Kurz vor 9 Uhr waren die beiden Autos zusammengestoßen, der Lenker eines Kleinwagens im Alter von 43 Jahren verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das in der Folge umkippte und am Dach zu liegen kam. „Die Lände musste in der Folge komplett in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt werden“, berichtete Markus Dittrich, Sprecher der Wiener Polizei, gegenüber krone.at.