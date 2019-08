Einen Streik, wie ihn andere Profis bereits vom Zaum gebrochen haben, würde er „nie im Leben anfangen“, um einen Transfer zu erwirken, betonte Gregoritsch. Und so kommt es, dass er am Sonntag (15.30 Uhr) mit Augsburg beim Wunschclub in Bremen gastiert. „Ich freue mich auf ein geiles Spiel“, sagte der Grazer. Danach geht es für ihn weiter nach Saalfelden, wo sich das ÖFB-Team ab Montag auf die EM-Quali-Spiele gegen Lettland und in Polen vorbereitet.