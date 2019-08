Ein durchgeführter Speicheltest ergab bei dem Pinzgauer eine Beeinträchtigung nach dem Konsum von Cannabis. Im Krankenhaus Zell am See wurde das bestätigt und auch eine Übermüdung festgestellt. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Der Pinzgauer wird bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See zur Anzeige gebracht.