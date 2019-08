Die Polizei wurde am Dienstag kurz nach 8 Uhr morgens Ortszeit alarmiert. Ein Nachbar hatte angerufen und Schüsse gemeldet, schilderte Sheriff Mike Taylor. Als die Beamten ankamen, sahen sie in einer Einfahrt eine tote Frau liegen. In dem dazugehörigen Haus wurden die Leichen einer weiteren Frau und eines Kindes gefunden. Daraufhin wurden umgehend alle Schulen in der Umgebung dichtgemacht, eine Großfahndung nach Bernard eingeleitet, der als „mit einem Gewehr bewaffnet und sehr gefährlich“ beschrieben wurde.