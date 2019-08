In einem Wohnhaus in Oetz stellten Polizeibeamte am Dienstag eine Indoor-Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen mit Beleuchtung und Belüftungssystem, eine größere Menge an Cannabiskraut und Setzlinge, eine gerine Menge Ecstasy-Tabletten sowie Bargeld sicher. Zwei Deutsche im Alter von 31 und 40 Jahren und ein 32-jähriger Holländer werden angezeigt.