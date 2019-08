Armin Wolf warnt offiziell vor der Betrügerei

Die Prominenten, die für die Kampagne herhalten müssen, sind allesamt Österreicher und werden in den in gar nicht so holprigem Deutsch verfassten Locktexten der Betrüger als reiche Bitcoin-Investoren dargestellt. Wer auch so reich werden will, fabulieren die Betrüger, müsse sich nur auf das gleiche Bitcoin-Investment einlassen. ORF-Moderator Armin Wolf, einer der Lockvögel wider Willen, hat auf Twitter deshalb bereits eine Warnung veröffentlicht. Er habe nichts mit den betrügerischen Beiträgen auf Facebook zu tun und warne vor zwielichtigen Investments.