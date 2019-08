„Musste mich beinah übergeben“

Nach einem Trip nach New Mexiko 2011, wo Giuffre laut eigener Aussage einen „flotten Dreier mit Epstein und Maxwell haben musste“, stoppte der Privatjet im kalifornischen Carmel, um einen Gast mit an Bord zu nehmen: „Es war Matt Groening, der Produzent der ‚Simpsons‘“, erklärte Giuffre in ihren unveröffentlichten Memoiren, die in dem Fall vor Gericht hinzugezogen wurden. „Ich liebte diese Show und habe ihn über die Serie ausgefragt. Er hat mir gesagt, dass fast alles auf seiner eigener Familie basiert.“