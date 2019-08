„Wildfremde Menschen haben uns in den Arm genommen“

Einen wichtigen Halt in der schweren Zeit boten ihm seine Fans, dafür ist Bublé sehr dankbar. Wobei er das Wort „Fan“ gar nicht mag, weil es „von fanatisch kommt“. „Für mich sind sie viel mehr, Freunde, Familie. Manche begleiten mich schon seit 16 Jahren durch gute und schlechte Zeiten“, meint er ehrlich bewegt. „So viele Menschen da draußen haben für meine Familie gebetet, uns so viel Empathie gezeigt. An manchen Tagen sind wir durch die Hölle gegangen, aber dann haben uns wildfremde Menschen im Supermarkt in den Arm genommen und getröstet. Bei den Konzerten sind das nicht einfach Fremde in der Dunkelheit. Es sind die Menschen, die mein Leben gerettet haben, die meiner Frau und mir ermöglicht haben, unseren Job aufzugeben, um für unser Kind da zu sein. Nicht jeder kann sich das leisten“, gesteht er.