Federer gibt wieder Satz ab

Davor hatte Roger Federer zum 19. Mal die dritten Runde erreicht. Wie in seinem Auftaktspiel leistete sich der Schweizer auch am Mittwoch mit einem 0:4 im ersten Satz einen Fehlstart. Am Ende besiegte der Weltranglisten-Dritte bei geschlossenem Dach den Bosnier Damir Dzumhur aber mit 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.