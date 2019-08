Die ÖAMTC-Pannenhilfe wird mit dem neuen Angebot Smart Connect digital. Mithilfe eines Connectors, der ins Fahrzeug eingebaut wird, werden Fehlermeldungen an den Helpdesk des Touringclubs und an die App des Users übermittelt, was im Idealfall verhindert, dass das Auto überhaupt liegen bleibt. Weitere Features sind u. a. ein Fahrtenbuch und ein Eco-Score sowie eine „Find my car“-Funktion.