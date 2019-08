Verlegung der Fertigung schwierig

Zwar hat Apple in den vergangenen Jahren auch auf Werke in anderen Ländern wie Indien oder Brasilien zurückgegriffen, allerdings sind diese Fabriken kleiner. Allein die geforderten Volumina machen es Experten zufolge schwierig, die Fertigung in andere Staaten zu verlegen: Außerhalb Chinas „gibt es wenige Orte auf der Welt mit einer Infrastruktur, um jeden Tag 600.000 Smartphones zu bauen“, sagte Dave Evans, Chef des Lieferketten-Unternehmens Fictiv mit Sitz in San Francisco. Zudem erlaubt die Dichte der Zulieferer in China die Fertigung von Millionen von Geräten im Jahr bei nur geringen Lagerbeständen.