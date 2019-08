Auf der Suche nach einer neuen täglichen Herausforderung für Ihr Gehirn? Sie müssen nicht länger weitersuchen! Daily Jigsaw bietet Ihnen eine Puzzle-Herausforderung für jeden Tag des Jahres. Wählen Sie einfach einen von drei Schwierigkeitsgraden und los geht‘s! Der Schwierigkeitsgrad bestimmt die Anzahl der Puzzleteile die von zu Beginn erhalten. Mit 24, 54 oder 96 Puzzleteilen ist für jeden Puzzle-Liebhaber und jede Puzzle-Liebhaberin etwas dabei. Nützliche Spieloptionen helfen Ihnen, die Rätsel zu lösen. Zeigen Sie einfach die Kantenteile an, um mit den Ecken und Kanten des Bildes zu beginnen. Mischen Sie die losen Puzzleteile und räumen Sie den Puzzlebereich auf, oder schauen Sie sich jederzeit das fertige Bild an. In schwierigen Fällen helfen Ihnen Hinweise, ein geeignetes Puzzleteil zu finden. Spielen Sie unser tägliches Puzzle und halten Sie Ihr Gehirn fit und aktiv. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator