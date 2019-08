Manche flogen weg und leben nun in Bayern

Von Leopoldskron aus haben manche Flamingos allerdings auch den Weg in die Freiheit gefunden: „Ein paar haben sich vertschüsst und bei Eggenfelden in Bayern eine Kolonie gegründet“, so Scheck. Einige sind auch schon unter der Staatsbrücke durchgeflitzt – straffrei, anders als einst Red-Bull-Pilot Hannes Arch.