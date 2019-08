Auf wen trifft Meister Salzburg in der Champions-League-Gruppenphase? Diese Frage wird heute um 18 Uhr bei der Auslosung in Monaco beantwortet. Salzburg findet sich in Topf 3, bekommt also drei Gegner, je einen aus den übrigen drei Töpfen, zugelost. Vor allem in Topf 1 warten (vielleicht bis auf Zenit St. Petersburg) ausschließlich hochkarätigste Kapazunder. Welche Superstars werden also die Mozartstadt beehren?